Kıran kırana maç

Galatasaray, 14 Haziran'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. Yeşil takımda Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Onyekuru ve Falcao görev yaptı. Kırmızı takımda ise Okan, Linnes, Emin, Ahmet, Şener, Selçuk, Taylan, Belhanda, Jimmy, Adem ve Andone forma giydi. Çalışmalar bugün de sürecek. Futbolcular cumartesi günü bir kez daha maç yapacak.