Mustafa Cengiz: Mücadeleye devam!
18 Mayıs'ta mide ameliyatı geçiren ve o tarihten bu yana hastanede tedavisi süren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün taburcu oldu.
18 Mayıs'ta mide ameliyatı geçiren ve o tarihten bu yana hastanede tedavisi süren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün taburcu oldu. Sesinin kötü olduğunu ancak birkaç güne düzeleceğini aktaran Başkan Cengiz, "Gördüğünüz gibiyim. Sabah namazından yatsı namazına kadar dua eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip gelmişsiniz. Allah utandırmasın. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Doktor Dursun Buğra ise "Hastanede bile Galatasaray için çalıştı" diye konuştu.
- 4.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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