Mustafa Cengiz: Mücadeleye devam! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz: Mücadeleye devam!

: Mücadeleye devam!

Mustafa Cengiz: Mücadeleye devam!

'ta mide ameliyatı geçiren ve o tarihten bu yana hastanede tedavisi süren Başkanı , dün taburcu oldu.

'ta mide ameliyatı geçiren ve o tarihten bu yana hastanede tedavisi süren Başkanı , dün taburcu oldu. Sesinin kötü olduğunu ancak birkaç güne düzeleceğini aktaran Başkan Cengiz, "Gördüğünüz gibiyim. Sabah namazından yatsı namazına kadar dua eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip gelmişsiniz. Allah utandırmasın. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Doktor Dursun Buğra ise "Hastanede bile Galatasaray için çalıştı" diye konuştu.

  1. 4.6.2020
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