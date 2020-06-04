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04 Haziran 2020, Perşembe
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Luyindama !

Luyindama altın madeni!

'ın 'Boss'u için İngiliz ekipleri sırada.

'ın 'Boss'u için İngiliz ekipleri sırada. Sakatlığını atlatıp çalışmalarını sürdüren Kongolu yıldızı Everton, A. Villa, W. Ham, Bournemouth ve Wolves'in takip ettiği belirtildi. Ada basını, " onu olarak görüyor ve en az 15 milyon euro istiyor. Bu ilgi resmi teklife dönüşürse fiyat 18, hatta 20 milyona çıkabilir" diye yazdı.

  1. 4.6.2020
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