Kaan’dan açık kapı

Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan flaş açıklamalar yaptı. Kulübünün küme düşmesi halinde Fatih Terim'in Galatasaray'a aldırmak istediği 25'lik savunmacı, "Transfer haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.