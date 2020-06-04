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04 Haziran 2020, Perşembe
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Kaan’dan açık kapı

Kaan’dan açık kapı

'da Düsseldorf forması giyen milli futbolcu flaş açıklamalar yaptı.

'da Düsseldorf forması giyen milli futbolcu flaş açıklamalar yaptı. Kulübünün küme düşmesi halinde 'in 'a aldırmak istediği 25'lik savunmacı, " haberlerini ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum. Fatih Terim'le en son hastalığından dolayı görüştük ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

  1. 4.6.2020
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