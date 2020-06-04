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04 Haziran 2020, Perşembe
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Taylor savaşı

Taylor savaşı

Brighton'dan kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen 'un alternatifi hazır.

Brighton'dan kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen 'un alternatifi hazır. 'den 'in haberine göre; ve Glasgow Rangers, Lyle Taylor için transfer yarışına girdi. Aynı zamanda Swansea ve Preston gibi kulüplerin de radarında olan golcü oyuncu, sezon sonunda yeni bir kariyere başlamayı hedefliyor. Bu sezon 22 maçta 11 gol, 1 asistle oynayan Taylor, kulübünün en skoreri. Sezon sonu boşa çıkacak Taylor, hava toplarında etkili biri.

  1. 4.6.2020
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