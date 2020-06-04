Taylor savaşı

Brighton'dan kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Florin Andone'un alternatifi hazır. İngiltere'den Daily Mail'in haberine göre; Galatasaray ve Glasgow Rangers, Lyle Taylor için transfer yarışına girdi. Aynı zamanda Swansea ve Preston gibi kulüplerin de radarında olan golcü oyuncu, sezon sonunda yeni bir kariyere başlamayı hedefliyor. Bu sezon 22 maçta 11 gol, 1 asistle oynayan Taylor, kulübünün en skoreri. Sezon sonu boşa çıkacak Taylor, hava toplarında etkili biri.