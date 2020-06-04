Türkiye siyahilerle beraber
ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis tarafından hunharca katledilmesine tepkiler sürüyor.
ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis tarafından hunharca katledilmesine tepkiler sürüyor. Ülkenin dört bir yanında ırkçılığa tepki sürerken, Washington'daki gösterilere Galatasaray formasıyla katılan Gaziantepli yüksek lisans öğrencisi Mete Özmen eylemde ilgi odağı oldu. "Türkiye siyahilerle beraber" yazısını gösteren Özmen, "Galatasaray bir marka ve herkes tanıyor. Bu mesajı bu formayla vermek istedim" diye konuştu.
- 4.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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