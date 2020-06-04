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04 Haziran 2020, Perşembe
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siyahilerle beraber

Türkiye siyahilerle beraber

'de siyahi vatandaş 'un bir polis tarafından hunharca katledilmesine tepkiler sürüyor.

'de siyahi vatandaş 'un bir polis tarafından hunharca katledilmesine tepkiler sürüyor. Ülkenin dört bir yanında ırkçılığa tepki sürerken, Washington'daki gösterilere formasıyla katılan Gaziantepli yüksek lisans öğrencisi Mete eylemde ilgi odağı oldu. " siyahilerle beraber" yazısını gösteren Özmen, "Galatasaray bir marka ve herkes tanıyor. Bu mesajı bu formayla vermek istedim" diye konuştu.

  1. 4.6.2020
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