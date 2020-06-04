ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis tarafından hunharca katledilmesine tepkiler sürüyor. Ülkenin dört bir yanında ırkçılığa tepki sürerken, Washington'daki gösterilere Galatasaray formasıyla katılan Gaziantepli yüksek lisans öğrencisi Mete Özmen eylemde ilgi odağı oldu. "Türkiye siyahilerle beraber" yazısını gösteren Özmen, "Galatasaray bir marka ve herkes tanıyor. Bu mesajı bu formayla vermek istedim" diye konuştu.