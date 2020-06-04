Henry olmazsa Belaili gelecek
Aslan yeni sezonda Onyekuru’yu koparamazsa, Al Ahli’nin Cezayirli yıldızı Youcef Belaili’ye yönelecek.
Arap basını Galatasaray'ı yakından takip etmeyi sürdürürken flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılıların en büyük silahlarından olan Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da elinde tutmak istediği belirtildi.
Fakat Monaco'nun satış listesine koyduğu Nijeryalı yıldıza ilgi duyan birçok kulübün olduğu ve 15 milyon euro'luk bedeli ödemeye sıcak baktıkları kaydedildi.
Onyekuru'nun yeni sezonda Galatasaray'da kalmaması halinde Al-Ahli'nin sol kanat oyuncusu Youcef Belaili'ye yöneleceği ifade edildi. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. 2022'ye kadar kontratı bulunan Belaili'nin 2.5 milyon euro'luk bonservis ücreti dikkat çekiyor.
- 4.6.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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