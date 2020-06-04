Henry olmazsa Belaili gelecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Henry olmazsa Belaili gelecek

olmazsa Belaili gelecek

Henry olmazsa Belaili gelecek

Aslan Onyekuru’yu koparamazsa, Al Ahli’nin yıldızı ’ye yönelecek.

Arap basını 'ı yakından takip etmeyi sürdürürken flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılıların en büyük silahlarından olan Onyekuru'yu gelecek sezon da elinde tutmak istediği belirtildi.

Fakat Monaco'nun satış listesine koyduğu Nijeryalı yıldıza ilgi duyan birçok kulübün olduğu ve 15 milyon euro'luk bedeli ödemeye sıcak baktıkları kaydedildi.

Onyekuru'nun Galatasaray'da kalmaması halinde Al-Ahli'nin sol kanat oyuncusu 'ye yöneleceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı. 2022'ye kadar kontratı bulunan Belaili'nin 2.5 milyon euro'luk bonservis ücreti dikkat çekiyor.

  1. 4.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Henry olmazsa Belaili gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA