Büyük şok! Marcao sakatlandı

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son yapılan taktik antrenmanında Marcao şoku yaşandı. Brezilyalı savunmacının çift kale maç sırasında ikili mücadele sonucunda sakatlandığı ve oyuna devam edemediği öğrenildi. Marcao'nun durumu bugün yapılacak kontroller ve çekilecek MR sonrası durumu netlik kazanacak. Ancak sakatlığının ciddi olabileceği dile getirildi.