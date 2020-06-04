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04 Haziran 2020, Perşembe
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Büyük şok! sakatlandı

Büyük şok! Marcao sakatlandı

 Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren 'da son yapılan taktik antrenmanında şoku yaşandı.

Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren 'da son yapılan taktik antrenmanında şoku yaşandı. Brezilyalı savunmacının çift kale maç sırasında ikili mücadele sonucunda sakatlandığı ve oyuna devam edemediği öğrenildi. Marcao'nun durumu bugün yapılacak kontroller ve çekilecek MR sonrası durumu netlik kazanacak. Ancak sakatlığının ciddi olabileceği dile getirildi.

  1. 4.6.2020
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