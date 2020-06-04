Şili’den Sebastian Vegas iddiası

Şili basını, Galatasaray'ın Meksika ekibi Morelia'da forma giyen Sebastian Vegas ile ilgilendiğini duyurdu. 23 yaşındaki 1.83'lük futbolcu stoper ve sol bekte forma giyiyor. Şili Milli Takımı'nda 9 kez forma giyen Vegas, bu sezon kulübünde 34 maça çıkarken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Vegas'ın 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.