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04 Haziran 2020, Perşembe
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Şili’den iddiası

Şili’den Sebastian Vegas iddiası

Şili basını, 'ın ekibi Morelia'da forma giyen ile ilgilendiğini duyurdu.

Şili basını, 'ın ekibi Morelia'da forma giyen ile ilgilendiğini duyurdu. 23 yaşındaki 1.83'lük futbolcu stoper ve sol bekte forma giyiyor. Şili 'nda 9 kez forma giyen Vegas, bu sezon kulübünde 34 maça çıkarken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Vegas'ın 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

  1. 4.6.2020
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