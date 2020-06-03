Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış

Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esiyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle gelirleri oldukça düşen Aslan, zararı en aza indirmek için elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında Feghouli ve Belhanda geliyor. İtalyan basını, Feghouli özelinde yazdığı haberde Cezayirli yıldızı isteyen takımları okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
3 Haziran 2020 Çarşamba 15:04 Güncelleme: 03.06.2020 15:16
Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış

Galatasaray'a geldiği günden bu yana teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Sofiane Feghouli ile yollar ayrılıyor.

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Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşadığı mali zararı en aza indirmek isteyen Cimbom, yüksek maaş alan isimleri göndermenin planlarını yapıyor.

Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren ve gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray, gelecek parayla yeni transferleri yapacak.

Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış

İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde, Feghouli'nin sezonun sona ermesiyle beraber gönderileceğini aktarırken, yıldız isimle ilgilenen kulüpleri de duyurdu.

Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış

Tuttomercatoweb.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

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