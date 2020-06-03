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Transfer için harekete geçtiler! Sofiane Feghouli kapış kapış

Galatasaray'da ayrılık rüzgarları esiyor... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle gelirleri oldukça düşen Aslan, zararı en aza indirmek için elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında Feghouli ve Belhanda geliyor. İtalyan basını, Feghouli özelinde yazdığı haberde Cezayirli yıldızı isteyen takımları okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

3 Haziran 2020 Çarşamba 15:04 Güncelleme: 03.06.2020 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





