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Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler
12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmaların sürdüren ekiplerden Galatasaray'ın verilen uzun aranın ardından ilk rakibi Çaykur Rizespor... Sarı-kırmızılılar son haftalardaki serisini sürdürerek mutlak 3 puan için sahada olacak. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray bugünkü ilk antrenmanının gerçekleştirdi. İşte kareler...
3 Haziran 2020 Çarşamba 14:34
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlandı.
Galatasaray, ana bölümde kendi arasında 11'e 11 hazırlık maçı yaptı.
Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Rizespor karşılaşması öncesi bir diğer hazırlık maçı, Cumartesi günü mevcut oyuncular ile iki takım hâlinde gerçekleşecek.