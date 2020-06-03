Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için çalışmaların sürdüren ekiplerden Galatasaray'ın verilen uzun aranın ardından ilk rakibi Çaykur Rizespor... Sarı-kırmızılılar son haftalardaki serisini sürdürerek mutlak 3 puan için sahada olacak. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray bugünkü ilk antrenmanının gerçekleştirdi. İşte kareler...

3 Haziran 2020 Çarşamba 14:34
Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlandı.

Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler

Galatasaray, ana bölümde kendi arasında 11'e 11 hazırlık maçı yaptı.

Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler

Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Rizespor'a bileniyor! İşte bugünkü idmandan kareler

Rizespor karşılaşması öncesi bir diğer hazırlık maçı, Cumartesi günü mevcut oyuncular ile iki takım hâlinde gerçekleşecek.

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