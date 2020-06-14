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14 Haziran 2020, Pazar
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5 futbolcu ceza sınırında

5 futbolcu ceza sınırında

'da kart sınırındaki Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve , Rizespor maçında görmeleri halinde gelecek haftaki FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

'da mücadelesi öncesinde 5 futbolcu cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve , karşısında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki FK mücadelesinde görev yapamayacak.

MARCAO FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Luyindama da lisans çıkarılmaması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. İki önemli futbolcunun yokluğunda 'in stoper ikilisinde 'un yanında 'a forma bekleniyor.

  1. 14.6.2020
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