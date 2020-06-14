5 futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da kart sınırındaki Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve Adem Büyük, Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'da Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Seri, Feghouli, Donk, Mariano ve Adem Büyük, Rize karşısında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde görev yapamayacak.
MARCAO FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. Luyindama da lisans çıkarılmaması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. İki önemli futbolcunun yokluğunda Fatih Terim'in stoper ikilisinde Ryan Donk'un yanında Ahmet Çalık'a forma bekleniyor.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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