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14 Haziran 2020, Pazar
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VAR’da Gençerler

VAR’da Gençerler

ile arasında oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. VAR'da , 'da ise Malok görev yapacak.

ile arasında oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Bölgesi hakeminin, 'de düdük çaldığı 76 maçta ev sahibi takım 36, deplasman ekibi de 23 kez galip geldi. VAR'da , 'da ise Malok görev yapacak.
  1. 14.6.2020
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