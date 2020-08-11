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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Süper Lig BB. Eruzumspor'dan flaş transfer! Resmen açıklandı

BB. Eruzumspor Mina'yı kadrosuna kattığını açıkladı!

BB. Eruzumspor Mina'yı kadrosuna kattığını açıkladı!

'in yeni ekibi , 'dan ayrılan Mina'yı kadrosuna kattı. Mavi-beyazlılar, yaptığı açıklamasında," Erzurumspor’umuzda.. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor'un kapısından dönen 'nın yeni adresi belli oldu. Son olarak 'da forma giyen başarılı stoper, 'a oldu.

  1. 11.08.2020
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