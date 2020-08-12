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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yeni rekor yolda

Yeni rekor yolda

, altyapısından çıkardığı 'yı Lille'e 17 milyon euro'ya satarak rekor kırmıştı.

, altyapısından çıkardığı 'yı Lille'e 17 milyon euro'ya satarak rekor kırmıştı. Uğurcan Çakır'ın bu yaz transfer döneminde bu rakamı sollamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sheffield'tan gelen 15 milyon euro ile başlayan teklif zincirinde rakam 20 milyon euro'nun üzerine çıkmıştı. temsilcisi, Uğurcan'dan gelecek rekor satışla harcama limitini de ciddi manada yükseltecek. Gelen bonservisin 3'te 1'lik oranı limite eklenebiliyor. Fırtına, Uğurcan'ın olası satışını beklediği için diğer kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a gelen tüm teklifleri reddediyor.
  1. 12.8.2020
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