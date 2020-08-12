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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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İmza şov olacak

İmza şov olacak

Plaza ve Trondsen, ’a gelip imzayı atacak. Ardından harekatı sürecek

ekibinin art arda açıkladığı iki kısa süre içinde 'da olacak. Forvet oyuncusu Stiven Plaza ile orta sahada görev yapan Anders Trondsen'in birkaç gün içinde şehre gelecekleri kaydedildi. Bordo-mavililer iki yeni oyuncu için imza töreni düzenleyecek. İki oyuncu kendilerini resmen Trabzonsporlu yapan imzaları atacaklar. Bu arada Fırtına'da camia gözünü savunmaya yapılacak takviyelere çevrildi. Eddie Newton da yerli isimler Hüseyin Türkmen ve Atakan Gündüz hariç stoperdeki isimleri tamamen değiştirmeyi düşünüyor.
  1. 12.8.2020
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