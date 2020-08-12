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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Newton kolları sıvadı

Newton kolları sıvadı

Tatilini tamamlayan Fırtına’nın yeni hocası ’a geldi. Yönetimden ilk isteği “Transferleri kampa yetiştirelim” oldu.

'da geçtiğimiz sezonun son iki karşılaşmasına çıkan bu kısa performansı ve geleceğe yönelik fikirleriyle yönetimi etkilemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi yaptıkları görüşmelerin ardından Eddie Newton'ı takımın başına getirmişti. 47 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonrası tatile çıkmıştı. Önce Bodrum'a giden sonra tatilinin son günlerini Türk eşi Zeliha Kılıç'ın memleketi 'da geçiren İngiliz hoca dün 'a geldi. Yönetimle yaptığı ilk görüşmede "Takıma bir felsefe yükleyeceğiz. Transferleri kampa yetiştirmemiz önemli. Ne kadar çabuk gelirlerse o kadar kolay öğrenirler" dedi.

EKİBİNİ HAZIRLIYOR

Eddie Newton'un transferler kadar bir başka önemli işi de ekibini kurmak olacak. 47 yaşındaki çalıştırıcının teknik kadrosunun önemli bölümü 'den gelecek. Yerli bir yardımcı da köprü görevi üstlenecek. 1 hafta içinde Eddie Newton yardımcılarını açıklayacak.

  1. 12.8.2020
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