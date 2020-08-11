Trabzonspor sol bek Marlon'un transferini KAP'a bildirdi
Transferde gaza basan Trabzonspor'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Trondsen ve Plaza'yı kadrosuna katan bordo-mavili takım, sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Fırtına, Fluminense'nin 23 yaşındaki futbolcusu Marlon Rodrigues Xavier'in kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yaz transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor yeni sol bekini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili takım, Fluminense'nin genç yıldız adayı Marlon Rodrigues Xavier'in kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi ekiplerinden Boavista'da kiralık olarak geçirenn Marlon, Liga NOS'ta çıktığı 27 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Genç yıldızın kulübü Fluminense ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MARLON KİMDİR?
Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 02:40
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Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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