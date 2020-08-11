Trabzonspor sol bek Marlon'un transferini KAP'a bildirdi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor sol bek transferini KAP'a bildirdi!

sol bek Marlon'un transferini 'a bildirdi

Trabzonspor sol bek Marlon'un transferini KAP'a bildirdi

Transferde gaza basan 'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Trondsen ve Plaza'yı kadrosuna katan bordo-mavili takım, sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Fırtına, Fluminense'nin 23 yaşındaki futbolcusu 'in kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Yaz döneminin hızlı takımı yeni sol bekini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi. Bordo-mavili takım, Fluminense'nin genç yıldız adayı 'in kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.



Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Geçtiğimiz sezonu ekiplerinden Boavista'da kiralık olarak geçirenn Marlon, Liga NOS'ta çıktığı 27 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Genç yıldızın kulübü Fluminense ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MARLON KİMDİR?
Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 02:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor sol bek Marlon'un transferini KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA