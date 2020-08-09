Fenomen Ronaldo'dan flaş Steven Plaza sözleri! "Potansiyeli yüksek" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Ronaldo'dan Fırtına'nın transferi için övgü dolu sözler!

Fenomen 'dan flaş Steven Plaza sözleri! "Potansiyeli yüksek"

Fenomen Ronaldo'dan flaş Steven Plaza sözleri! "Potansiyeli yüksek"

Valladolid Başkanı ve Brezilya efsanesi Nazario'nun, 'un yeni transferi ile ilgili sarf ettiği övgü dolu sözler ortaya çıktı.

Kulübü, 'nın takımından Ekvadorlu forvet 'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralamıştı.

KAP'ta yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin euro ödeneceği belirtilmişti.

RONALDO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trabzonspor'un, Valladolid'den kiralık olarak ettiği Stiven Plaza için Brezilyalı efsane futbolcu 'dan övgü dolu sözler...

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.

Ronaldo, genç futbolcu hakkında "Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferim." sözlerini kullanmıştı.

  1. 09.08.2020
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