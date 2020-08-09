Fenomen Ronaldo'dan flaş Steven Plaza sözleri! "Potansiyeli yüksek"
Valladolid Başkanı ve Brezilya efsanesi Ronaldo Nazario'nun, Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza ile ilgili sarf ettiği övgü dolu sözler ortaya çıktı.
Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralamıştı.
KAP'ta yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin euro ödeneceği belirtilmişti.
RONALDO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Trabzonspor'un, Valladolid'den kiralık olarak transfer ettiği Stiven Plaza için Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'dan övgü dolu sözler...
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.
Ronaldo, genç futbolcu hakkında "Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferim." sözlerini kullanmıştı.
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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