Ndiaye ve Messias gitti

Devre arasında kiralanan Ndiaye ve Messias ile yollar ayrıldı. Sadece bir maçta forma giyen Messias'ın kadroda tutmayı düşünmeyen bordo-mavililer, Ndiaye için yaptıkları görüşmelerde ise Stoke City'nin sözleşmede yazan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirime yanaşmaması nedeniyle yola devam etmeme kararı aldı. Geldiği andan itibaren takımın önemli parçalarından birisi olan Ndiaye'nin de kalmak istediği ancak yönetimin oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini talep ettiği öğrenildi.