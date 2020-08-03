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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Ndiaye ve gitti

Ndiaye ve Messias gitti

Bu sezon şampiyonluğu son haftalarda aldığı kayıplarla kaçıran 'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer yeni sezonda yeni isimlerle yoluna devam etmeyi planlarken, devre arasın kiralık olarak kadroya katılan iki isimle yollar ayrıldı.

Devre arasında kiralanan Ndiaye ve ile yollar ayrıldı. Sadece bir maçta forma giyen Messias'ın kadroda tutmayı düşünmeyen bordo-mavililer, Ndiaye için yaptıkları görüşmelerde ise 'nin sözleşmede yazan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirime yanaşmaması nedeniyle yola devam etmeme kararı aldı. Geldiği andan itibaren takımın önemli parçalarından birisi olan Ndiaye'nin de kalmak istediği ancak yönetimin oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini talep ettiği öğrenildi.

  1. 3.8.2020
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