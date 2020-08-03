Ndiaye ve Messias gitti
Bu sezon şampiyonluğu son haftalarda aldığı kayıplarla kaçıran Trabzonspor'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer yeni sezonda yeni isimlerle yoluna devam etmeyi planlarken, devre arasın kiralık olarak kadroya katılan iki isimle yollar ayrıldı.
Devre arasında kiralanan Ndiaye ve Messias ile yollar ayrıldı. Sadece bir maçta forma giyen Messias'ın kadroda tutmayı düşünmeyen bordo-mavililer, Ndiaye için yaptıkları görüşmelerde ise Stoke City'nin sözleşmede yazan 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunda indirime yanaşmaması nedeniyle yola devam etmeme kararı aldı. Geldiği andan itibaren takımın önemli parçalarından birisi olan Ndiaye'nin de kalmak istediği ancak yönetimin oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini talep ettiği öğrenildi.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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