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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Zirveye çıkacağız!

Zirveye çıkacağız!

Başkanı yaptığı açıklamada "Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak zorundayız. Son yıllardaki dönüşüm işte bu anlayışın karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan , kulübün kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir mesaj yayınladı. Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "53. yıl önce bugün kuruldu. Büyük zorluklar içinde, kavgalar verilerek kurulan bu kulüp, zaman içinde bu kentin futbol sevdalısı gençlerinin elinde büyüdü ve Trabzon'u sadece 'ye değil; tüm dünyaya duyurdu. Şampiyonluk meşalesini 'ya taşıyan ilk kulüp olarak Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı. Anadolu'da bir ihtilal gerçekleştiren Trabzonspor'un ne acı gerçeğidir ki; kulübümüz uzunca bir müddet kendi benliğini yitirerek asıl olan rotasından çıktı. Onu yönetenler işin kolayına kaçtı ve 'başkalarının' dümen sularına girmeyi tercih etti. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bunu da nesilden nesile aktarmak zorundayız. Son yıllarda içinde bulunduğumuz dönüşüm işte böyle bir anlayışın karşılığıdır. Yine zirveye çıkacağız."

HER ENGELİ AŞARIZ
Genel sekreter da, "Geçmişten bugüne mazisi tertemiz olan kulübümüz, geleceğe emin adımlarla yürüyor. Camiamızın bütün değerleri son 2.5 yılda verilen büyük mücadeleye inanılmaz katkılar sağladı. Biz, bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı.

53. YIL KUTLANDI
Trabzonspor kulübünün 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali , Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve diğer ilgililer, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sürmen, törende yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un şanlı bir tarihe sahip olduğunu belirterek, kulübü kuran, yaşatan ve değer katan başta kurucu başkanları ve üyeleri olmak üzere bugüne kadar emek veren ve alın teri döken tüm değerlere şükranlarını sundu.

  1. 3.8.2020
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