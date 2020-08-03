Uğurcan Çakır tepkisi!
Bu sezonki performansıyla birçok dünya devini peşine takan Uğurcan Çakır için ilk resmi teklif geçtiğimiz günlerde Sheffield United'dan gelmişti. Yönetim teklifi beğenmeyerek reddederken Uğurcan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Birçok talibi olan kaleci Uğurcan Çakır için, yönetim kurulu alt limit olarak 22 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istiyor. Birçok takımın ilgilendiği genç oyuncu için şu ana kadar resmi teklif yapan tek kulüp olan Sheffield United ise daha önce önerdiği 15 Milyon Euro'luk rakamda ısrar edince yönetim yine reddetti. Bordo-mavili yönetimin, "O rakamlara asla bırakmayız" dediği Uğurcan Çakır ile de bir görüşme yaparak, "Senin de kulübün çıkarları için hareket edeceğini biliyoruz. O nedenle bu konuda daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
- 3.8.2020
- Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uğurcan Çakır tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.