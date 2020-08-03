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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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tepkisi!

Uğurcan Çakır tepkisi!

Bu sezonki performansıyla birçok dünya devini peşine takan için ilk resmi teklif geçtiğimiz günlerde 'dan gelmişti. Yönetim teklifi beğenmeyerek reddederken Uğurcan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Birçok talibi olan kaleci için, yönetim kurulu alt limit olarak 22 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istiyor. Birçok takımın ilgilendiği genç oyuncu için şu ana kadar resmi teklif yapan tek kulüp olan ise daha önce önerdiği 15 Milyon Euro'luk rakamda ısrar edince yönetim yine reddetti. Bordo-mavili yönetimin, "O rakamlara asla bırakmayız" dediği Uğurcan Çakır ile de bir görüşme yaparak, "Senin de kulübün çıkarları için hareket edeceğini biliyoruz. O nedenle bu konuda daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

  1. 3.8.2020
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