Trabzonspor'dan Jemerson atağı! Resmen duyurdular

Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da savunma bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi.

Bordo-mavili takım, Fransız ekibi Monaco'nun kadroda düşünmediği ve kamp kafilesine dahil etmediği 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Jemerson için devreye girdi.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Sporting Lizbon, bir süredir Jemerson için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyordu. Monaco'nun istediği 4.8 milyon euro isteğini indirmeye çalışan Sporting Lizbon'un işi, Trabzonspor'un da devreye girmesiyle birlikte zorlaştı.

Trabzonspor'un da Monaco ile Jemerson için görüşmelere başladığı ve bu transferde kararlı olduğu vurgulandı.

MONACO'YA 11 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Atletico Mineiro altyapısından yetişen ve Ocak 2016'da 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan sağ ayaklı stoper Jemerson, Monaco'nun yeni teknik direktörü Niko Kovac tarafından kamp kafilesine dahil edilmedi ve transfer listesine kondu. 27 yaşındaki Jemerson, geçen sezon 15 maça çıktı.