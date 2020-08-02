Son dakika: Resmen açıklandı! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton
Son dakika... Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton'un getirildiği resmen duyuruldu.
Süper Lig'de bu sezonki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, şampiyonluğu son hafta yaşadığı kayıplarla kaybederek son virajda Medipol Başakşehir'in gerisinde kalmıştı. Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer sezonu tek kupayla kapatmayı başarmıştı.
Lig şampiyonluğunun kaçırılması sonrası Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Fırtına'nın yeni sezon hangi isim ile yola devam edeceği merak ediliyordu. Birçok isim yazılıp çizilirken, kulüpten yapılan son dakika açıklamasında Trabzonspor ile çıktığı Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesini kazanan 48 yaşındaki İngiliz teknik adam, bordo-mavili yönetimin teklifini kabul etti ve anlaşma sağlandı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
EDDIE NEWTON KİMDİR?
Chelsea'de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas'la çalışan Eddie Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi.
Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea'de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge'de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılmıştı.
- 02.08.2020
- Güncelleme: 02.08.2020 16:58
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Son dakika: Resmen açıklandı! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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