Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollarını ayırdı!

Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Hüseyin Çimşir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlarma Paltformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulübün KAP'ta yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

SON 2 MAÇTA NEWTON OLACAK

Trabzonspor'un ligde kalan Kayserispor maçı ve Alanyaspor ile oynayacağı Türkiye Kupası final maçında, takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton'un olacağı öğrenildi.

Sezona yardımcı antrenör olarak başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 2 Ocak 2020'de istifa eden Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilmişti. Kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayan Çimşir, bordo-mavili takımın başında çıktığı 21 resmi maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 2 de yenilgi almıştı.

DENİZLİ VE KONYA YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI!

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'la çıktığı ilk 19 maçta yenilgi yüzü görmezken, Süper Lig'de son 2 hafta alınan kritik mağlubiyetler sonu oldu. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanan Trabzonspor, üst üste aldığı Denizli ve Konya mağlubiyetleriyle şampiyonluk yarışına havlu atmıştı.