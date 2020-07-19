Trabzonspor 3-4 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele Konyaspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında, Medical Park Stadyumu'nda Konyaspor'ı ağırladı. Toplamda 7 golün olduğu maçta Konyaspor, rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor'un golleri Sörloth (12' 56') ve Novak'tan (61') gelirken, Konyaspor'un gollleri Rijad Bajic (42'), Shengelia (81'), Skubic (88') ve Thuram (90+1)'dan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor, 62 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Konyaspor ise 36 puanla 13. sırada yer aldı.
Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)
6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
10. dakikada ceza sahası içinde Ekuban'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
12. dakikada Ekuban'ın derinlemesine pasında Sörloth meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth sağ çaprazdan ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Jevtovic'in önüne doğru gelen topu Abdulkadir Parmak müdahale ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan ortasında kale sahasına yakın yerden Rijad Bajic kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45. dakikada Skubic'in sağ taraftan ortasında Novak'ın ayaklarına çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çıkartarak tehlikeyi önledi.
45+2. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
MAÇTAN NOTLAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.
56. dakikada Anecic'in ceza sahası içinde Sörloth düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1
61. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan ceza sahası içine ortasında arka direkte bulunan Novak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
81. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-2
88. dakikada Da Costa'nın Shengelia'yı düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skubic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3
90. dakikada Shengelia'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Conceicao, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 3-4
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 23:31
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor 3-4 Konyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.