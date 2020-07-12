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12 Temmuz 2020, Pazar
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Nedelev’den ret

Nedelev’den ret

Bordo-mavili takımın etmek istediği 'den olumsuz haber geldi.

Bordo-mavili takımın etmek istediği 'den olumsuz haber geldi. Bulgar basınında yer alan habere göre devre arasından beri süreç çok uzadığı için 27 yaşındaki hücum oyuncusunun transferden vazgeçtiği kaydedildi. Nedelev'in Botev Plovdiv ile olan sözleşmesi sona ermişti.
  1. 12.7.2020
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