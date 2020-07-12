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12 Temmuz 2020, Pazar
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İdmana devam

İdmana devam

, Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

, Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bordomavililer teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleşterdi. temsilcisinde futbolcuların bir hayli hırslı olmaları dikkat çekti. Hedefleri 3'te 3 yaparak 'in kayıplarını beklemek.
  1. 12.7.2020
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