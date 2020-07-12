Penaltılar hariç tek isabet! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Penaltılar hariç tek isabet!

Penaltılar hariç tek isabet!

Penaltılar hariç tek isabet!

, kritik puanlar kaybettiği mücadelesinde rakip kaleye fazla yüklenemedi.

, kritik puanlar kaybettiği mücadelesinde rakip kaleye fazla yüklenemedi. 15 şut denemesinde bulunurken bunların 2'si kaleyi buldu 'nın penaltıdan attığı 2 golün haricinde sadece Abdülkadir Ömür karşılaşmanın son bölümünde isabetli şut gönderebildi.
  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Penaltılar hariç tek isabet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA