Daha çok şut çekelim
Hüseyin Çimşir kalan 3 maç öncesi öğrencilerini uyardı: Şut çekmekten korkmayın. Rakip kaleyi baskı altına alın.
Fırtına'da teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Son 5 haftada sadece 2 galibiyet alabilen bordo-mavililer kritik kayıplarla Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşmüştü. Hüseyin Çimşir öğrencilerine "Şut çekmekten korkmayın. Rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız. Oraya kadar çok iyi gidiyoruz ancak pozisyon sonlandırmadan geri dönüyoruz. Daha çok deneyin. Böylece rakip savunmayı ve kalecileri hataya zorlayabiliriz. Kalan haftalarda daha çok şut atmanızı istiyorum. Çekinmeden vurun" emri verdi.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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