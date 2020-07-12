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12 Temmuz 2020, Pazar
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Erce: Daha bu iş bitmedi

Erce: Daha bu iş bitmedi

'un yedek kalecisi şampiyonlukta önemli avantaj kaybettiklerini ancak pes etmediklerini söyledi.

'un yedek kalecisi şampiyonlukta önemli avantaj kaybettiklerini ancak pes etmediklerini söyledi. 25 yaşındaki eldiven "Çok önemli puanlar kaybettik. Ancak henüz oynanacak 3 maç ve kazanılacak 9 puan var. Her an her şey olabilir. Biz de şansımızı son düdüğe kadar taşımak istiyoruz. Çok emek verdik. Bunların sonucunu almayı hedefliyoruz" diye konuştu.
  1. 12.7.2020
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