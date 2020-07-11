Trabzonspor'da Denizlispor hazırlıkları sürüyor! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'da Denizlispor hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor'da Denizlispor hazırlıkları sürüyor!

, 'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'da Denizlispor maçı hazırlıkları ara vermeden sürüyor.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 11.07.2020
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