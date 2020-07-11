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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Biz bitti demeden bitmez

Biz bitti demeden bitmez

devinin başarılı forveti Nwakaeme, şampiyonluk yarışında pes etmediklerini söyledi. Yarışa kesinlikle havlu atmadıklarını belirten 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, "3 maç daha kaldı. Her şey mümkün. Umudumuzu kaybetmiş değiliz" dedi.

devinin başarılı forveti Nwakaeme, şampiyonluk yarışında pes etmediklerini söyledi. Yarışa kesinlikle havlu atmadıklarını belirten 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, "3 maç daha kaldı. Her şey mümkün. Umudumuzu kaybetmiş değiliz. Pes etmiş değiliz. 4 puan fark var evet. Ancak harika bir sezon geçirdik. Asla umudumuzu kaybetmedik. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 11.7.2020
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