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10 Temmuz 2020, Cuma
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'un 'na katılma itirazı 'da görüşülecek!

Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılma itirazı 16 Temmuz'da görüşülecek!

finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçe gösterilerek 'ndan 1 yıl men cezası almıştı. Bordo-mavili takım alınan bu cezayı yargıya taşıdı ve CAS'a itirazda bulundu. Trabzonspor'un yaptığı itirazın Perşembe günü görüşüleceği belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan 'un, CAS'a yaptığı itirazın ardından duruşma tarihi belli oldu. CAS'tan yapılan son duyuruya göre duruşmanın Perşembe günü yapılacağı belirtilirken, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bazı duruşmaların video konferans yoluyla yapılabileceği de ifade edildi.

CAS'tan Trabzonspor açıklaması

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 17:30
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