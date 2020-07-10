Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılma itirazı 16 Temmuz'da görüşülecek!
Trabzonspor finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçe gösterilerek Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası almıştı. Bordo-mavili takım alınan bu cezayı yargıya taşıdı ve CAS'a itirazda bulundu. Trabzonspor'un yaptığı itirazın 16 Temmuz Perşembe günü görüşüleceği belirtildi.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor'un, CAS'a yaptığı itirazın ardından duruşma tarihi belli oldu. CAS'tan yapılan son duyuruya göre duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtilirken, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bazı duruşmaların video konferans yoluyla yapılabileceği de ifade edildi.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 17:30
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- Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılma itirazı 16 Temmuz'da görüşülecek!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'na katılma itirazı 16 Temmuz'da görüşülecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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