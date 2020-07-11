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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Messias'ın siftahı yok

Messias'ın siftahı yok

Devre arasında kiralık olarak satın alma opsiyonuyla alınan sadece Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi.

Devre arasında kiralık olarak satın alma opsiyonuyla alınan sadece Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Ligde henüz siftah yapamayan Brezilyalı stoper, zaman zaman kadroda da kendine yer bulamadı. Yönetimin, 2019-20 sezonunda 400 bin euro garanti ücret alan ve sözleşmesi uzaması durumunda anlaşma gereği bir milyon 250 bin euro kazanacak Messias'ın opsiyon hakkını kullanmayı düşünmediği öğrenildi.
  1. 11.7.2020
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