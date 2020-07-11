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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'Skoru tutma' önlemi

'Skoru tutma' önlemi

Bu sezon ligde 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan , 62 puanla lider 'in dört puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. , şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım.

Bu sezon ligde 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan , 62 puanla lider 'in dört puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. , şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım. ekibi, öne geçtiği 11 müsabakada 9 beraberlik ve iki mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 24 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son üç maçta bu sorun için özel önlem alıyor.
  1. 11.7.2020
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