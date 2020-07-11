Kaptanlarla çok özel
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, takım kaptanları ile bir toplantı yaptı. Kalan haftalar öncesi takımın toparlanmasında birlikteliğe ihtiyaç duyduklarını oyuncularına anlatan 41 yaşındaki hoca, bu konuda tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğine de vurgu yaptı.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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