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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Kaptanlarla çok özel

Kaptanlarla çok özel

, takım kaptanları ile bir toplantı yaptı. Kalan haftalar öncesi takımın toparlanmasında birlikteliğe ihtiyaç duyduklarını oyuncularına anlatan 41 yaşındaki hoca, bu konuda tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğine de vurgu yaptı.

Teknik direktör , takım kaptanları ile bir toplantı yaptı. Kalan haftalar öncesi takımın toparlanmasında birlikteliğe ihtiyaç duyduklarını oyuncularına anlatan 41 yaşındaki hoca, bu konuda tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğine de vurgu yaptı. Takım kaptanları da bu sürece kadar el birliği ile geldiklerini kalan haftalarda taraftarların gönlünü alabilmek ve hedefe ulaşabilmek için mücadelenin verileceğine dair sözler verdi.
  1. 11.7.2020
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