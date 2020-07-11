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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Da ’da 1 maç kaldı

Da Costa’da 1 maç kaldı

Fırtına'nın devre arası bedelsiz olarak kadrosuna kattığı stoper Da , lig ve kupada kalan 4 maçın birine ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon maddesi devreye girecek.

Fırtına'nın devre arası bedelsiz olarak kadrosuna kattığı stoper Da , lig ve kupada kalan 4 maçın birine ilk 11'de başlaması durumunda sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon maddesi devreye girecek. Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlaması durumunda bir senelik opsiyonu devreye alınacak Faslı oyuncu, ligde 9, kupada 2 olmak üzere toplam 11 kez forma giyerken, bunların 9'una ilk 11'de başladı ve 829 dakika sahada kaldı. 2019-20'nin ikinci yarısı için 40 bin euro garanti ve 25 bin euro maç başı ücret kazanan 34 yaşındaki savunmacının, opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise 2020-21 sezonu için 450 bin euro garanti ücret ve maç başı 4 bin euro alacağı belirtildi.
  1. 11.7.2020
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