Tarihi duruşma 16 Temmuz'da... İşte Trabzonspor'un 30 sayfalık CAS savunması!
Trabzonsporlu kurmaylar, UEFA tarafından verilen 1 yıllık men cezasına yaptığı itiraz için yaklaşık 30 sayfalık bir dosya ile önümüzdeki perşembe günü İsviçre’de yüz yüze görüşmeler yapacak.
Trabzonspor Kulübü, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) verilen bir yıl Avrupa'dan men cezasına itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvurusunu 15 Haziran tarihinde iletmişti. CAS yaptığı değerlendirme sonucunda bordo- mavililerin itiraz dilekçesini kabul etti ve hem UEFA hem de Trabzonspor'u savunma yapması için davet etti. Koronavirüs süreci nedeniyle uzayan işlemler sonrası duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü karşılıklı olarak İsviçre'de yapılacağı ve Trabzonspor'u İsviçre'deki hukuk bürosunun temsil edeceği öğrenildi.
USTA HİBE ETTİ
Duruşma öncesi eski Başkan Muharrem Usta'nın alacakları hibe etmesi başta olmak üzere diğer sorunları da çözen Karadeniz devinin kurmayları yaklaşık 30 sayfalık savunma metniy le sonuca ulaşmayı amaçlıyor. Kulübün hukuk kurulu ile İsviçre'deki hukuk ekibinin bu süreçte sürekli iletişim halinde olduğu ve savunmanın en ince detaylarına kadar incelendiği öğrenildi. Trabzonspor, "UEFA'nın 03.06.2020'de tebliğ ettiği kararı için, CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur" açıklamasını yapmıştı.
BU CEZA KALKAR
PFDK eski başkanlarından Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor için verilen Avrupa'dan 1 yıllık men cezasının yanlış olduğunu ve bunun CAS'tan döneceğini söyledi. Karaahmetoğlu, "UEFA yönetimi ile UEFA yargı kurulu arasında ciddi sürtüşme var. Tahkim-CAS kararları ile çelişen zorlama bir karar. Onun için Trabzonspor'a verilen 1 yıllık men cezasını CAS kaldırır" dedi.
MEN KARARI HANGİ SEBEPLE VERILMIŞTI?
UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa'dan men cezası vermişti. FFP anlaşmasının kuralları ihlal edildiği için bordo-mavililerin cezaya çarptırıldığı belirtildi. Ancak söz konusu dönem, Trabzonspor'un adeta ekonomik anlamdaki altın senesi. 2019 yılının mali tablolarında yanlış değerlendirme yapıldığını düşünen yönetim, cezanın CAS'tan döneceğine emin.
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Tarihi duruşma 16 Temmuz'da... İşte Trabzonspor'un 30 sayfalık CAS savunması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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