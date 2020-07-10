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10 Temmuz 2020, Cuma
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umudunu kaybetmedi! Şampiyonluk şansı sürüyor

Trabzonspor umudunu kaybetmedi! Şampiyonluk şansı sürüyor

’in bitimine 3. hafta kala şampiyonluk yarışında ve yalnız kaldı. Bordo-mavili takım yara alsa da matematiksel olarak şansını sürdürüyor.

Süper Lig'in 31. haftasını sonunda şampiyonluk yarışında ve yalnız kaldı. Başakşehir, yarışı en yakın takipçisi Trabzonspor'un dört puan önünde götürüyor. Bordo-mavililer sahasında ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara alsa da şampiyonluk şansı hâlâ devam ediyor. 28. haftada bordo-mavililer, ile 2-2 kalıp, Başakşehir ise A.Gücü'nü 2-1'le geçince ekibi liderlik koltuğuna oturdu. 29. haftada Başakşehir G.Saray karşısında 1-1'lik sonuçla puan kaybetmesini, Fırtına A.Gücü ile 1-1 berabere kalarak değerlendiremedi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR
Bordo-mavililer 31. haftada Başakşehir'in sahasında Denizlispor'u 2-0 yendiği haftada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak lider ile arasındaki puan farkını dörde çıkmasına engel olamadı. Trabzonspor'un ligin bitimine üç hafta kala matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala devam ediyor. ekibi kalan maçlarını tek tek kazanıp Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ortada dokuz puanın kaldığı son üç haftada liderin bir mağlubiyet ve bir beraberlik alması halinde Trabzon, söz konusu haftaları kayıpsız kapatması durumunda avantajı lehine çevirebilecek.

KRİTİK 32. HAFTA
Süper Lig'in 32. haftası şampiyonluk düğümünü büyük oranda çözmeye gebe. Başakşehir, deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer ise Denizlispor deplasmanında ter dökecek. Lider Başakşehir'in kaybetmesi, Fırtına'nın ise 'de kazanması durumunda bordo-mavililer umutlarını gelecek haftaya taşıyacak. Söz konusu haftada Karadeniz ekibinin Denizli'de kaybetmesi, liderin ise 'da kazanması halinde aradaki puan farkı yediye çıkacak ve İstanbul temsilcisi 'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

EN ÇOK GOL ATAN AVANTAJLI
TFF talimatlarına göre iki takımın da kendi aralarında yaptıkları maçlarda üstünlüğü bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul'daki müsabaka 2-2, Trabzon'da ise 1-1 sona ermişti. Bu durumda genel puantajdaki gol averajına bakılacak. 31. hafta itibariyle Trabzonspor'un averajı 35, M.Başakşehir'in ise 32. Averajların aynı olması halinde ise Süper Lig'de en çok gol atan takım şampiyon olabilecek. Karadeniz ekibi 70 gol atarken, İstanbul temsilcisi ise 59 gol attı.

  1. 10.7.2020
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