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09 Temmuz 2020, Perşembe
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"Her türlü entrikayı çevirdiler"

Süper Lig'de bitime az bir süre kala şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor 31. haftada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta büyük bir yara almıştı. Trabzon basını bu beraberlik sonrası çarpıcı manşetler attı.

9 Temmuz 2020 Perşembe 14:04 Güncelleme: 09.07.2020 14:05
Her türlü entrikayı çevirdiler

Şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Trabzonspor, ligin 31. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta büyük yara almıştı.

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Her türlü entrikayı çevirdiler

Yaşan bu kayıp şampiyonluk yolun da taraftarları oldukça üzerken, salgın nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren bordo-mavililer, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşadı.

Her türlü entrikayı çevirdiler

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE!
Zirve koltuğunu Medipol Başakşehir'e bırakan Bordo-mavililerin yaşadığı kayıplar moralleri bozarken, yerel basında atılan manşetler güne damga vurdu.

Her türlü entrikayı çevirdiler

GÖZLER BAŞAKŞEHİR'İN PUAN KAYBETMESİNDE
Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Medipol Başakşehirin puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Her türlü entrikayı çevirdiler

İKİNCİLİK GARANTİLENECEK
Trabzonspor, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.

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