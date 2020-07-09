"Her türlü entrikayı çevirdiler"

Süper Lig'de bitime az bir süre kala şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor 31. haftada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta büyük bir yara almıştı. Trabzon basını bu beraberlik sonrası çarpıcı manşetler attı.
9 Temmuz 2020 Perşembe 14:04
Güncelleme: 09.07.2020 14:05
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Şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Trabzonspor, ligin 31. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta büyük yara almıştı.
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Yaşan bu kayıp şampiyonluk yolun da taraftarları oldukça üzerken, salgın nedeniyle lige verilen araya lider olarak giren bordo-mavililer, maratonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 5 maçta toplamda 6 puan kaybı yaşadı.
BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE! Zirve koltuğunu Medipol Başakşehir'e bırakan Bordo-mavililerin yaşadığı kayıplar moralleri bozarken, yerel basında atılan manşetler güne damga vurdu.
GÖZLER BAŞAKŞEHİR'İN PUAN KAYBETMESİNDE Bitime 3 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde yer alan ancak matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden bordo-mavililer, kalan 3 maçı en iyi şekilde tamamlayarak lider Medipol Başakşehirin puanlar kaybetmesini bekleyecek.
İKİNCİLİK GARANTİLENECEK Trabzonspor, 32. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan alması durumunda ise bitime iki hafta kala ikinci sıradaki yerini garantilemiş olacak.