"Her türlü entrikayı çevirdiler"

Süper Lig'de bitime az bir süre kala şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor 31. haftada sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta büyük bir yara almıştı. Trabzon basını bu beraberlik sonrası çarpıcı manşetler attı.