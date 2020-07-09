Sosa'nın en golcü sezonu
Galatasaray derbisinden sonra dün Fraport Antalyaspor karşılaşmasında iki kez sahne alan kaptan Jose Sosa, kariyer rekoru kırdı.
Galatasaray derbisinden sonra dün Fraport Antalyaspor karşılaşmasında iki kez sahne alan kaptan Jose Sosa, kariyer rekoru kırdı. 9 gole ulaşan Arjantinli yıldız, kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 36 maçta 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Jose Sosa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 penaltı golü atmayı başardı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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