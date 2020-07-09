Sosa'nın en golcü sezonu

Galatasaray derbisinden sonra dün Fraport Antalyaspor karşılaşmasında iki kez sahne alan kaptan Jose Sosa, kariyer rekoru kırdı. 9 gole ulaşan Arjantinli yıldız, kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 36 maçta 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Jose Sosa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 penaltı golü atmayı başardı.