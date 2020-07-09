Sosa'nın en golcü sezonu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sosa'nın en golcü sezonu

Sosa'nın en golcü sezonu

Sosa'nın en golcü sezonu

 derbisinden sonra dün karşılaşmasında iki kez sahne alan kaptan , kariyer rekoru kırdı.

derbisinden sonra dün karşılaşmasında iki kez sahne alan kaptan , kariyer rekoru kırdı. 9 gole ulaşan Arjantinli yıldız, kariyerinin en skorer sezonuna ulaştı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon formasıyla , Avrupa kupası ve 'nda toplam 36 maçta 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Jose Sosa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 penaltı golü atmayı başardı.

  1. 9.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa'nın en golcü sezonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA