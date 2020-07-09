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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Savunma sıkıntısı

Savunma sıkıntısı

70 golle ligin en skorer takımı olan Fırtına, maç başına kalesini gole kapatma noktasında önemli sorunlar yaşıyor.

70 golle ligin en skorer takımı olan Fırtına, maç başına kalesini gole kapatma noktasında önemli sorunlar yaşıyor. , 'de 35 golle en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına rağmen 26 maçta kalesinde gol gördü ve yalnızca 5 müsabakada kalesini kapatabildi.
  1. 9.7.2020
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