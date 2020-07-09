Skoru tutamıyor

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Karadeniz devi; Kasımpaşa (2), Gençlerbirliği (2), Demir Grup Sivasspor (3), Medipol Başakşehir (2), Galatasaray (2), Yukatel Denizlispor (3), Beşiktaş (2), Gaziantep FK (2), Aytemiz Alanyaspor (2), MKE Ankaragücü (2) ve Antalyaspor olmak üzere bu sezon ligde öne geçtiği 11 karşılaşmada toplam 24 puan kaybı yaşadı.

BEŞ İSİM ERKEN GİTTİ

Berabere biten maç sonrası Trabzonsporlu 5 futbolcu, kulüpten verilen araçla stadyumdan erken ayrıldı. Badou Ndiaye, Nwakaeme, Messias, Sörloth ve Ekuban arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrılan bordo-mavili oyuncular oldu.