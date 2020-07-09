Skoru tutamıyor
Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzonspor ligde öne geçtiği 11 karşılaşmada skoru koruyamadı.
Bordo-mavili takım, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Karadeniz devi; Kasımpaşa (2), Gençlerbirliği (2), Demir Grup Sivasspor (3), Medipol Başakşehir (2), Galatasaray (2), Yukatel Denizlispor (3), Beşiktaş (2), Gaziantep FK (2), Aytemiz Alanyaspor (2), MKE Ankaragücü (2) ve Antalyaspor olmak üzere bu sezon ligde öne geçtiği 11 karşılaşmada toplam 24 puan kaybı yaşadı.
BEŞ İSİM ERKEN GİTTİ
Berabere biten maç sonrası Trabzonsporlu 5 futbolcu, kulüpten verilen araçla stadyumdan erken ayrıldı. Badou Ndiaye, Nwakaeme, Messias, Sörloth ve Ekuban arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrılan bordo-mavili oyuncular oldu.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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