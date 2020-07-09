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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Skoru tutamıyor

Skoru tutamıyor

Bordo-mavili takım, 'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzonspor ligde öne geçtiği 11 karşılaşmada skoru koruyamadı.

Bordo-mavili takım, 'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. devi; (2), (2), Demir Grup Sivasspor (3), (2), (2), Yukatel Denizlispor (3), (2), Gaziantep FK (2), Aytemiz Alanyaspor (2), MKE Ankaragücü (2) ve olmak üzere bu sezon ligde öne geçtiği 11 karşılaşmada toplam 24 puan kaybı yaşadı.

BEŞ İSİM ERKEN GİTTİ
Berabere biten maç sonrası Trabzonsporlu 5 futbolcu, kulüpten verilen araçla stadyumdan erken ayrıldı. Badou Ndiaye, Nwakaeme, Messias, Sörloth ve Ekuban arkadaşlarını beklemeden stadyumdan ayrılan bordo-mavili oyuncular oldu.

  1. 9.7.2020
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