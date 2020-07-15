Yıldız futbolcu açıkladı! 'Trabzonspor'da oynamak istiyorum' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yıldız futbolcu açıkladı! "Trabzonspor'da oynamak istiyorum"

Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon kadrosu için planlamalarına devam eden Trabzonspor'da sezon sonu yeni isimler takıma katılacak. Bordo-mavililerin Avrupa Ligi elemelerinde beğendiği yıldız isim ise sezon sonunda boşa çıkıyor. Fırtına'nın transfer listesinde olan yıldız futbolcu geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

15 Temmuz 2020 Çarşamba 19:50 Güncelleme: 15.07.2020 19:50
Yıldız futbolcu açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Sparta Prag'da forma giyen Kanga, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Yıldız futbolcu açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Trabzonspor'un bu sezon da gündemine gelen fakat rafa kalkan Kanga transferi gelecek sezon için yeniden gündemde.

Yıldız futbolcu açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

29 yaşındaki orta saha oyuncusu da bordo mavililere yeşil ışık yaktı ve Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi.

Yıldız futbolcu açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Kanga Gaboneview'e yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Gelişmeler halinde duruma bakacağım ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

SPARTA PRAG DA YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanga'ya, Sparta Prag da yeni kontrat teklif etti fakat Kanga'dan henüz cevap gelmedi.

Yıldız futbolcu açıkladı! Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Sparta Prag ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanga, bu yıl ligde oynadığı 26 maçta 12 gol attı 5 ve asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 37 maçta 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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