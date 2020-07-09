Gaston Campi cezalı

Fırtına'da Gaston Campi, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Arjantinli savunmacı, Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Campi, "Bizim için çok çok önemli 2 puan kaybettik ancak hâlâ umut var" dedi.