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09 Temmuz 2020, Perşembe
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cezalı

Gaston Campi cezalı

'da , maçında gördüğü ile cezalı duruma düştü.

'da , maçında gördüğü ile cezalı duruma düştü. Arjantinli savunmacı, Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Campi, "Bizim için çok çok önemli 2 puan kaybettik ancak hâlâ umut var" dedi.

  1. 9.7.2020
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