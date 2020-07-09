Gaston Campi cezalı
Fırtına'da Gaston Campi, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Fırtına'da Gaston Campi, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Arjantinli savunmacı, Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Campi, "Bizim için çok çok önemli 2 puan kaybettik ancak hâlâ umut var" dedi.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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