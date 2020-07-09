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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Kupa finali ’da

Kupa finali 29 Temmuz’da

'nda ile arasında oynanacak final maçı Çarşamba günü 'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ile arasında oynanacak final maçı Çarşamba günü 'da yapılacak. Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Daha önce 5 Mayıs'ta aynı statta oynanması planlanan final maçı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

  1. 9.7.2020
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