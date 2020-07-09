Kupa finali 29 Temmuz’da
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Daha önce 5 Mayıs'ta aynı statta oynanması planlanan final maçı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kupa finali 29 Temmuz’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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