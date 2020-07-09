Kupa finali 29 Temmuz’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Daha önce 5 Mayıs'ta aynı statta oynanması planlanan final maçı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.