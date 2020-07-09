Trabzon yara aldı

Trabzonspor, şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Koronavirüs salgını sonrası istediği sonuçları pek alamayan Karadeniz devi, Alanyaspor, Ankaragücü karşılaşmalarından sonra Antalyaspor ile de berabere kaldı: 2-2. Sekizinci dakikada Ufuk'un penaltısı ile geriye düşen bordo-mavililer, Sosa'nın iki penaltısı ile 2-1 öne geçti. 66'da Yekta'nın beraberlik golü aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

MORALLER BOZULDU

Bitime üç hafta kala lider Medipol Başakşehir ile puan farkı 4'e çıkan Fırtına'da moraller bozuldu. Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, dün ile birlikte 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu periyotta 89 gol attı, kalesinde ise 47 gol gördü.

Yunus Emre SEL

SERİ 16 MAÇA ÇIKTI

G.Saray galibiyeti ile 2010-11'den bu yana ilk kez üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan Fırtına, Antalya beraberliği ile seriyi 16'ya çıkardı. Fırtına 1983-84'teki (28) ile 1978-79'daki (25) ardından tarihinin en uzun 3. yenilmezlik serisine ulaştı.

PENALTI GERGİNLİĞİ

Trabzonspor'un kazandığı ikinci penaltı sırasında tribünde oturan yedek Antalyasporlu bir oyuncu, penaltı itirazlarında bulunan bordo-mavili yöneticilere, "Penaltı yok" deyince tartışma çıktı. Yöneticiler, "Önünde ekran mı var, gel izle" diye sert çıktığı Antalyasporlu oyuncu itirazını sürdürünce gerginlik arttı. Hakemin penaltı kararı ile tartışma bitti.