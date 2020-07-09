Trabzon yara aldı
Alanya, A.Gücü sonrası Antalya’ya da takılan Fırtına, zirvenin 4 puan gerisine düştü. Sosa’nın iki penaltı golüne Akdeniz ekibi Ufuk (P) ve Yekta ile yanıt verdi.
Trabzonspor, şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Koronavirüs salgını sonrası istediği sonuçları pek alamayan Karadeniz devi, Alanyaspor, Ankaragücü karşılaşmalarından sonra Antalyaspor ile de berabere kaldı: 2-2. Sekizinci dakikada Ufuk'un penaltısı ile geriye düşen bordo-mavililer, Sosa'nın iki penaltısı ile 2-1 öne geçti. 66'da Yekta'nın beraberlik golü aynı zamanda maçın da sonucu oldu.
MORALLER BOZULDU
Bitime üç hafta kala lider Medipol Başakşehir ile puan farkı 4'e çıkan Fırtına'da moraller bozuldu. Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, dün ile birlikte 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu periyotta 89 gol attı, kalesinde ise 47 gol gördü.
Yunus Emre SEL
SERİ 16 MAÇA ÇIKTI
G.Saray galibiyeti ile 2010-11'den bu yana ilk kez üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan Fırtına, Antalya beraberliği ile seriyi 16'ya çıkardı. Fırtına 1983-84'teki (28) ile 1978-79'daki (25) ardından tarihinin en uzun 3. yenilmezlik serisine ulaştı.
PENALTI GERGİNLİĞİ
Trabzonspor'un kazandığı ikinci penaltı sırasında tribünde oturan yedek Antalyasporlu bir oyuncu, penaltı itirazlarında bulunan bordo-mavili yöneticilere, "Penaltı yok" deyince tartışma çıktı. Yöneticiler, "Önünde ekran mı var, gel izle" diye sert çıktığı Antalyasporlu oyuncu itirazını sürdürünce gerginlik arttı. Hakemin penaltı kararı ile tartışma bitti.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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