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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Trabzon yara aldı

Trabzon yara aldı

Alanya, A.Gücü sonrası Antalya’ya da takılan , zirvenin 4 puan gerisine düştü. ’nın iki penaltı golüne ekibi (P) ve ile yanıt verdi.

, şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Koronavirüs salgını sonrası istediği sonuçları pek alamayan devi, , Ankaragücü karşılaşmalarından sonra ile de berabere kaldı: 2-2. Sekizinci dakikada 'un penaltısı ile geriye düşen bordo-mavililer, 'nın iki penaltısı ile 2-1 öne geçti. 66'da 'nın beraberlik golü aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

MORALLER BOZULDU
Bitime üç hafta kala lider ile puan farkı 4'e çıkan 'da moraller bozuldu. Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 'de 48. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, dün ile birlikte 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu periyotta 89 gol attı, kalesinde ise 47 gol gördü.
Yunus Emre SEL

SERİ 16 MAÇA ÇIKTI
G.Saray galibiyeti ile 2010-11'den bu yana ilk kez üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan Fırtına, Antalya beraberliği ile seriyi 16'ya çıkardı. Fırtına 1983-84'teki (28) ile 1978-79'daki (25) ardından tarihinin en uzun 3. yenilmezlik serisine ulaştı.

PENALTI GERGİNLİĞİ
Trabzonspor'un kazandığı ikinci penaltı sırasında tribünde oturan yedek Antalyasporlu bir oyuncu, penaltı itirazlarında bulunan bordo-mavili yöneticilere, "Penaltı yok" deyince tartışma çıktı. Yöneticiler, "Önünde ekran mı var, gel izle" diye sert çıktığı Antalyasporlu oyuncu itirazını sürdürünce gerginlik arttı. Hakemin penaltı kararı ile tartışma bitti.

  1. 9.7.2020
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