Trabzonspor'un yıldızı Sörloth Süper Lig'de zirvede!

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da golcü oyuncu Alexander Sörloth, bu sezon bordo- mavili forma altında 45. maçına çıktı. Süper Lig'de mücadele eden futbolcular arasında en çok forma giyen isim olan Norveçli oyuncu gol krallığı yarışında ise ikinci sırada yer aldı. Golcü oyuncu, Süper Lig'in geri kalan bölümünde ve Türkiye Kupası finaliyle birlikte kalan 4 maçta forma giymesi halinde 49 maçla 2011-2012'de 51 maçta forma giyen kaleci Tolga Zengin'in ardından son 8 sezonda bir sezon içinde bordo-mavili formayı en çok terleten isim olacak.

O VARSA SORUN YOK

Fırtına, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti. Bordo-mavililer Sörloth'ün gol attığı 4 Ziraat Türkiye Kupası maçından 4 galibiyet elde ederken, Avrupa Ligi'nde ise gol attığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 23 resmi maçta yenilmedi.

EN ÇOK GOL ATAN YABANCI

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Sörloth, ligde 31 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 45 maçta 29 gol kaydetti. 1995-96'da ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

LANGE İLE KIYASLANAMAZ

Sörloth, bordo-mavili kulübün tarihinde transfer ettiği iki Norveçli oyuncudan biri. Karadeniz devi gol yollarındaki sıkıntısını gidermek için 2000 yılında 16 milyon mark karşılığı Norveç'in Tromso takımından transfer ettiği Rune Lange konusunda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Söz konusu dönemden sonra bu ülkeden oyuncu almamaya özen gösteren bordomavililer 19 yıl sonra Sörloth'u aldı.

TRABZON'DA KENDİNİ BULDU

Sörloth, Trabzonspor'da yeteneklerini daha çok ön plana çıkartarak kariyerinin de en verimli dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 21 golle kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 kez sahne atan 1.95'lik kule, 2017-18 sezonunda Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gol atabilmişti.