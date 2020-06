Alexander Sörloth attığı gollerin sırrını açıkladı!

Fırtına'nın golcüsü Alexander Sörloth, başarısının detaylarını FOTOMAÇ'a aktardı: Bu sadece benim başarım değil. Bu takımın ve bulunduğum aile ortamının başarısı. Burada bana verilen değere cevap verdiğim, bizi çok seven taraftarımızı sevindirdiğim için mutluyum. Her zaman söylüyorum. Sayıların önemi yok. Önemli olan günün sonunda başarılı olmak. Bu sezon iki kupayı da alırsak başarılı sayılırız"



Alexander Sörloth... Ligde 19, kupada 6, Avrupa'da da 2 gol kaydetti. Toplamda kaydettiği 27 golle bordo-mavilileri her alanda zirveye çıkarmayı başardı. Norveçli yıldızın birbirinden güzel ve değerli golleri sayesinde Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de lider şampiyonluğu kovalıyor, Türkiye Kupası'nda finalde çifte zaferi arzuluyor. Norveç Milli Takımı'nda da 2020 yılında 4 defa ağları sarsan Sörloth şu ana kadar 31 gol kaydetti.

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth için bordo- mavili formayı giymeden geçirdiği yıllar o kadar da parlık değildi. 2013-19 sezonları arasında forma giydiği kulüpler ve Milli Takım'da 42 defa gol sevinci yaşayabilmişti. Karadeniz ekibinde ise adeta sınıf atladı. Kaydettiği gollerle bordo-mavili gönüllere kuruldu, Avrupa'nın dev ekipleri onu yakın takibe aldı. Trabzonspor ve Norveç Milli Takımı'ndaki attığı müthiş gollerle değerini sürekli katlıyor.



REKORA KOŞUYOR

Fırtına ligde geride kalan 27 haftada rakip ağları 62 defa sarstı. Tarihinde en çok gol attığı sezonlardan birine ulaşma yolunda ilerliyor. Karadeniz devi son 10 yılda 2010- 11 sezonunda 69 gol kaydetmişti. Kalan 7 haftada 8 gol sevinci daha yaşarsa son 10 yıldaki rekorunu kıracak. Daimi rekorunu ise 1994-95'te kırmıştı. O sezon 34 hafta sonunda 80 defa gol sevinci yaşamıştı.

TEK EKSİĞİ UZAKTAN GOL

Alexander Sörloth, Trabzonspor'da her türlü golü attı. Ayakla, kafayla, altıpastan, penaltı noktası üzerinden sadece tek bir şey eksik kaldı. Norveçli yıldız ceza sahası dışından ağları sarsmayı başaramadı. Önünde 8 maç daha var.